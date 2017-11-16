روما - أ ش أ

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو أنه يفكر في الاستعانة “بمدربين ذوي ثقل” يمتلكون الخبرات لتدريب “الآتزوري” وذلك بعد إقالة جامبييرو فينتورا لفشله في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد تافيكيو، في تصريحات للصحفيين ووسائل الإعلام عقب الاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد في روما “تحدثت اليوم مع فينتورا وأبلغته أنه منذ اليوم لسنا في احتياج لخدماته.

فكرنا في أسماء مدربين كبار وسنحاول التعاقد مع أحدهم”.

وقال رئيس الاتحاد، “بعد فشل إيطاليا في التأهل للمونديال سأتقدم الأسبوع المقبل بمشروع جديد في مجلس الإدارة لتطوير الكرة الإيطالية.

وأضاف “دعوت لعقد اجتماع لمجلس الاتحاد، وسأقدم خلاله برنامجا بمقترحاتي، بشكل خاص على المستويين الفني والتنظيمي”.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن، في بيان رسمي الأربعاء، عن إقالة فينتورا بعد الفشل في قيادة بطل العالم 4 مرات لمونديال روسيا، والغياب عن هذا المحفل للمرة الأولى منذ 60 عاما وتحديدا في 1958 بالسويد.