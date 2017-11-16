لندن - أ ش أ

حقق النمساوي دومينيك تيم أول انتصار له في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين وفاز الأربعاء على الإسباني بابلو كارينيو بوستا بمجموعتين لواحدة “6-3 و3-6 و6-4” ليحافظ على آماله في التأهل للدور نصف النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن المصنف الرابع عالميا استمر في المباراة لساعتين و6 دقائق من أجل تحقيق الفوز على كارينيو الذي لم يحقق أي انتصار.

وكان تيم قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام البلغاري جريجور ديميتروف الذي ضمن تأهله لنصف النهائي بعدما حقق انتصارين متتاليين.

يذكر أن كارينيو قد شارك في البطولة بعد إصابة مواطنه رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، في الركبة وانسحابه بعد الخسارة في أولى مواجهاته أمام البجليكي ديفيد جوفين.