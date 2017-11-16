القاهرة - أ ش أ

قرر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل لجنة من الزملاء محمد خراجة وعمرو بدر وايمن عبدالمجيد للتواصل مع الزملاء المعتصمين من الصحفيين الحزبيين وإبلاغهم بما تم داخل المجلس من مناقشة للحلول المقترحة والاستماع لوجهات النظر، وأن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس المقبل.

وناقش المجلس، بحسب بيان صدر مساء الأربعاء، عقب اجتماعه أزمة الصحف الحزبية المعطلة من جميع جوانبها، والحلول التي يعمل المجلس عليها للوصول لحل نهائي مستعرضا جميع الحلول المطروحة والمتاحة، كما اكد رفض الأساءة والتطاول الذي قام به الزملاء في اعتصامهم، وأيضا رفض استمرارهم في الاعتصام بمكتب النقيب وتعطيل سير العمل.

وقرر المجلس دعم الزملاء المرشحين في الأندية الرياضية المختلفة.

كما قرر المجلس فتح باب الاشتراك لمشروع العلاج بداية من الثاني وحتى الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.