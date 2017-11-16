الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أفاد دبلوماسي رفيع المستوى في الامم المتحدة الاربعاء ان مجلس الأمن الدولي سيصوّت مساء الخميس على مشروع قرار أمريكي يمدّد لمدة سنة مهمة فريق التحقيق الأممي المكلف تحديد هويات المسؤولين عن شن هجمات باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا.

ومع أن مهمة “آلية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية” تنتهي ليل الخميس إلا ان الخلاف ما زال مستمرا بين الولايات المتحدة وروسيا، ففي حين تريد واشنطن تمديد التفويض من دون اي تعديل، تشترط روسيا اعادة النظر في مهام لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.