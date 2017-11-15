القاهرة -أ ش أ

ينطلق مهرجان جمال الخيول العربية الأصيلة في نسخته ال19 صباح غد الخميس على أرض مصر بمحطة الزهراء لتربية الخيول ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 300 حصان من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقام المهرجان على مرحلتين تتضمنان بطولتين إحداهما محلية والأخرى دولية تحت رعاية منظمة الإيكاهو العالمية التي تأسست في عام 1983 وتعد من الهيئات التي تعتني بإدارة مسابقات جمال الخيل العربية.

وتهدف منظمة الإيكاهو إلى الحفاظ على العدالة في الفوز بمسابقات الخيل العربية الأصيلة تعزيزا لمبدأ التشجيع على نقاوة سلالة الخيل العربي وإعلاء شأن الحصان العربي بين السلالات الأخرى من الخيول وتهدف أيضا إلى تسهيل المشاركة في السباقات الدولية لتوسيع قاعدة الدول ما يساعد على معرفة قيمة وتراث الخيل العربي بين مختلف دول العالم.

كما تسعى المنظمة الدولية إلى بذل أقصى جهد لها من أجل الارتقاء بشأن الحصان العربي من خلال إقامة المسابقات والأنشطة الثقافية المعنية بالخيول على مستوى العالم لتطبيق مفاهيم الرفق بالحيوان ونشرها.