وكالات

طرد مسؤولو طائرة تابعة لشركة “يو إس إيرويز” الأميركية راكبة بسبب إصرارها على اصطحاب خنزير على متن الرحلة، رغم أنه معتمد من قبل السلطات كحيوان يساعد أصحاب الإعاقة.

ودعت الضجة التي سببها الخنزير في الطائرة قبل إقلاعها من ولاية كونيكتيكت، طاقم الطائرة إلى التدخل فورا من أجل طرد المسافرة، التي كانت تحمل الحيوان على ذراعها.

وشكى ركاب من الجلبة التي قد يصنعها الخنزير على متن الطائرة، فضلا عن الرائحة التي يسببها.

ويحق لملاك الحيوانات، المسجلين لدى السلطات الأميركية بسبب معاناتهم من أي إعاقة من أي نوع، اصطحاب حيواناتهم على متن الطائرات.