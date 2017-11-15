أخبار مصر - محمد خلف أمين

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اليوم الأربعاء وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى تكامل بقرية الميمون مركز الواسطى والتي تضم 9 ماكينات غسيل كلوى.

وأشار محافظ بني سويف إلى النجاح في تشكيل فريق عمل من المحافظة والصحة والنواب والمجتمع المدني لدعم مشروع النهوض بقطاع الصحة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة لأهالي القرى، وذلك ضمن مشروع تحقيق التنمية المتكاملة للقرى والذي تسير في تنفيذه بني سويف بخطى عملية ومدروسة ويركز على تحسين مستوى المعيشة بالريف وتوفير فرص عمل ورفع الوعي الثقافي والتعليمي لمواطني الريف.

ومن جانبه أبدى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إعجابه بالتعاون والتكامل الذي نجح المحافظ في تحقيقه بين النواب ومكونات الجهاز التنفيذي المعني والمجتمع المدني والمتطوعين والمتبرعين من الأهالي لخدمة المجتمع وتطوير الخدمات به.

وتفقد المحافظ تجهيزات الوحدة ومكوناتها والتي أشاد بمستواها، وتابع المنظومة الطبية والعلاجية بها.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن هذه الوحدة تعد هي الأولى في قرية لتقديم خدمة طبية وعلاجية حيوية يحتاج اليها العديد من المرضي خاصة القرى والتي كانت تمثل بعد المسافة عن المستشفيات المركزية معاناة كبيرة عليهم.