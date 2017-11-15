القاهرة - أ ش أ

ينشر “موقع أخبار مصر” قائمة العلماء الـ 50 الذين لهم حق الفتوى والذين تم الاتفاق عليهم بين دار الإفتاء والأزهر الشريف لمواجهة فوضى الفتاوى حيث تم اخطار المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد بتلك القائمة ، والتي تضم علماء من دار الأفتاء والأزهر وجامعة الأزهر وأساتذة جامعات.

وتتضمن القائمة:

الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، مفتي الجمهورية ، و الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، والدكتور على جمعة محمد عبد الوهاب، مفتي الجمهورية السابق و الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق .

كما تضم القائمة أيضا كلا من .. الدكتور مجدى محمد عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية و الدكتور علي عمر الفاروق فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء والدكتور محمد وسام عباس خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء ، والدكتور عمرو مصطفى حسنين الوردانى، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء والدكتور محمد عبد السميع بدير، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء والدكتور أحمد ممدوح سعد، مدير إدارة الأبحاث الشريعية بالافتاء.

كما تتضمن كلا من الدكتور عويضة عثمان سيد عويضة، مدير إدارة الفتوى الشفوية والدكتور محمود محمد شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، و الدكتور أحمد وسام عباس خضر، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بالإفتاء و الدكتور عصام الدين أنس الزفتاوي، مدير فرع الافتاء أسيوط والدكتور أحمد محمود على، مدير إدارة فرع الإسكندرية، و الدكتور عبد الله عجمي حسن، مدير إدارة فض المنازعات بالافتاء والدكتور خالد عبد العزيز عمران، باحث شرعي والدكتور مصطفى عبد الكريم محمد مراد، باحث شرعي و الدكتور إبراهيم عبد السلام محمد خليل، باحث شرعي و الدكتورة غادة على عبد الشهيد، باحثة شرعية و الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بالازهر بطنطا سابقا والأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر .

وتضم كذلك الدكتور عبد الباسط محمد خلف، رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية ، و الدكتور أحمد مصطفى محرم، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة و الدكتور عماد عبد النبى، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة و الدكتور محمود حربى، مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر والدكتور أحمد مصطفى معوض، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة بالقاهرة و الدكتور عبد الحليم محمد منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بـ “تفهنا الأشراف” بالدقهلية والدكتور حسين سيد مجاهد، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، والدكتور علي محمد علي مهدى، مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة القاهرة ، والدكتور عبد الهادي زارع، المشرف على لجنة الفتوى بجامعة الأزهر والدكتور حازم أحمد محمد شلبي، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر .

وتضم القائمة الدكتور خالد سالم سيد عثمان، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والدكتور عطا عبد العاطي السنباطى، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون والدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ ياسر محمد السيد الفقي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والدكتور أحمد المالكي، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف والشيخ سعيد رمضان محمد السيد، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ محمد أحمد معتوق مهران، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ محمد عبد العزيز على عبد السلام، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ إسماعيل محمد عبد الحي أحمد، الفتوى بمركز الإلكترونية بالأزهر والشيخ ناصر مصطفى محمد عمارة، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ محمد عبد الرحمن غريب حسن، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ صابر حسنى صبحى عبد الوهاب، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر .

كما تضم القائمة أيضا ، الشيخ جلال سعد حامد خضر، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ معاوية عوض أحمد عبد الرحيم، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر وأحمد عبد العظيم عبد الرؤوف الطباخ، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر وعبد الحميد السيد عبد الحميد محمد سيد أحمد، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر و محمد عماد أبو الهدى عبد الرازق الخولى، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر، وسعيد رمضان محمد السيد، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر .

وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد اعلن إن المجلس توصل مع دار الإفتاء والأزهر الشريف لقرار بقصر الفتوى على 50 عالما من الأزهر والافتاء من الشيوخ أصحاب العلم والرأي السديد في أمور الدين.