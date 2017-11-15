واشنطن - أ ف ب

وجّه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاربعاء تحذيرا شديدا الى كوريا الشمالية، مؤكدا ان هذه “”الديكتاتورية المنحرفة لا يمكنها ان تبتزّ العالم”، وواعد بممارسة “ضغوط قصوى” على هذا البلد.

وقال ترامب في خطاب متلفز غداة عودته من جولة آسيوية استغرقت 12 يوما وتركّزت على حل ازمة كوريا الشمالية “لقد قلت بكل وضوح اننا لن نسمح لهذه الدكتاتورية المنحرفة بأن تأخذ العالم رهينة نووية”.

واضاف ان نظيره الصيني شي جينبينج وعده بأن يمارس “ضغوطا اقتصادية” على هذا البلد، مشددا على ان “الرئيس شي يقرّ بأن كوريا الشمالية تشكّل خطرا كبيرا على الصين”.