دمنهور-أ ش أ

شن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بمحافظة البحيرة مساء اليوم الأربعاء حملات تموينية مكبرة على المصانع غير المرخصة والأسواق للحفاظ علي صحة المواطنين وذلك بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالمحافظة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمه مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط كلا من “ا.م.ا” – صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية و”ع . ا . ع” – المدير المسئول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز أبوالمطامير لحيازتهما بغرض بيع 66 طن سماد يوريا وهدر يوريا غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.