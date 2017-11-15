القاهرة - أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مع نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.

تقدم المقاصة عبر لاعبه حسين الشحات من ضربة جزاء في الدقيقة 21، وجاء الرد سريعا من وادي دجلة بعدها بثلاث دقائق بعدما أحرز اللاعب محمود مرعى هدف إدراك التعادل في الدقيقة 24، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الشخصي الثاني له ولدجلة في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني كثف المقاصة هجماته لإدراك التعادل والعودة، ونجح لاعبه حسين الشحات من إحراز هدفه الشخصي الثاني وللفريق من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 59، قبل أن يتقدم الفريق الدجلاوي مجددا عبر لاعبه حسام عرفات الذي اعلن عن تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77.

وواصل المقاصة هجماته في محاولة لتعديل النتيجة لينجح لاعبه حسين الشحات من إحراز الهدف الثالث “هاترك” في وقت قاتل في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة ليرفع وادي دجلة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الـ 15، أمام المقاصة صاحب المركز الـ 16 برصيد ست نقاط.