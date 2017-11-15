المانيا-رويترز

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء كل دول العالم على تسريع التحول إلى أنواع الطاقة الأكثر نظافة لمكافحة تغير المناخ والمساعدة في الحد من تأثير انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية عالمية.

وأبلغ ماكرون اجتماعا بشأن تغير المناخ تحضره نحو 200 دولة في بون بألمانيا أن فرنسا ستساعد في تعويض نقص في تمويل البحوث العلمية الخاصة بالمناخ نتج عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى إنهاء عصر الوقود الأحفوري في هذا القرن.

وقال إن فرنسا تهدف إلى إغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول 2021 في اطار اجراءات لتقييد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ومتحدثة في نفس الاجتماع قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها تحتاج إلى تقليل إعتمادها على الفحم في الطاقة من أجل إحداث خفض كبير في انبعاثات الكربون.

وأضافت أن ألمانيا ما زالت تستخدم الفحم إلى حد كبير في مجال الطاقة وأنه يجب كبح استخدام الفحم من أجل الوفاء بأهداف بلدها لخفض الانبعاثات.