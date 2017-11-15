بنغازي - أ ش أ

لقي جندي بالقوات الخاصة الليبية مصرعه وأصيب أثنان آخران، جراء المواجهات مع التنظيمات الإرهابية بمحيط الفندق البلدي في مدينة بنغازي شرق البلاد .

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة الليبية ، العقيد ميلود الزوي، في تصريح ل .بوابة الوسط/، اليوم الأربعاء، مقتل الجندي إبراهيم علي الناكوع إدريس، وإصابة جنديين جراء المواجهات المباشرة مع عناصر التنظيمات الإرهابية المتحصنة بمحيط الفندق البلدي.

وأكد الزوي، استمرار العمليات العسكرية وتقدم قواتهم بحذر شديد بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش الليبي.

وأشار الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، إلى أن المواجهات باتت مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بسبب قربهم من مواقع ومراصد التنظيمات الإرهابية التي تعتلي أسطح المباني المرتفعة بمحيط الفندق البلدي، وتتخذ من الطوابق الأرضية (القبو) مواقع إعاشة وإقامة ومخازن للذخائر.