القاهرة - أخبار مصر

قرر الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء غلق 38 منشأه وعيادة طبيه بمدن بلقاس دكرنس، طلخا ميت غمر، الجمالية، المنزلة، وتضمن قرار المحافظ، غلق عيادات جراحه عامه وتجميل ومعامل تحاليل واسنان وباطنه ونساء وتوليد واطفال وعلج طبيعي وباطنه وعظام وتحاليل طبيه وتخصصات مختلفة.

جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، بشان المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل بتلك المنشآت وثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

ووجه الشعراوي وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحه وحياه المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.