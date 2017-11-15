المنصورة - أ ش أ

نفت مديرية أمن الدقهلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية عن إلقاء القبض على 5 أشخاص بعد إطلاقهم طائرة بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد أثناء تصويرها بعض المنشآت الحيوية بالمحافظة.

وقالت المديرية – في بيان اليوم /الأربعاء – “إن خبر القبض على 5 أفراد من شركة خاصة تنتهك سماء المنصورة بطائرات دون طيار وقيامهم بتصوير مناطق حيوية بشارع الجيش بالمنصورة دون الحصول على تصريح أمني عار تماما من الصحة”.

وأوضح أن هؤلاء الأفراد يتبعون شركة إعلانات خاصة ولديهم تصريح أمني بالتصوير بشوارع وميادين المنصورة الرئيسية، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره لعدم إثاره البلبلة ونشر الفوضي.