القاهرة-أ ش أ

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابا بعنوان “شروط وضمانات المرشح لعضوية المجالس النيابية” وهو دراسة مقارنة للدكتور زين العابدين محمد عبد الموجود وفقا لأحدث التعديلات.

ويتناول المؤلف شروط وضمانات المرشح لعضوية المجالس النيابية محاولا وضع الضوابط العامة والأسس الرئيسية للمرشح والشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يكون عضوا فى تلك المجالس ونظرا لأهمية هذه المكانة يحاول المؤلف وضع الأسس الدقيقة والشروط الهامة التى يجب أن تتوافر فى أعضاء المجالس النيابية .

وتتناول الدراسة فكرة الترشيح منذ البداية عندما يرغب الفرد أن يرشح نفسه لعضوية تلك المجالس حتى انتهاء العملية الانتخابية ومتابعتها لحظة بلحظة للتعرف عليها وعلى شروطها وكيفية سيرها وضمانتها.

وتمتد الدراسة لتشمل – أيضا – الضمانات للمرشح حتى يستطيع أن يتنافس فى العملية الانتخابية بضمانات قوية وفرص متكافئة تساعده على الوصول لعضوية المجالس النيابية بطريقة ديمقراطية مثالية تضمن تكافؤ الفرص ووصول المرشح المنتخب من قبل هيئة الناخبين إلى عضوية المجالس النيابية.

وتعتمد الدراسة على المنهج المقارن بين الوضع فى مصر وفرنسا موضحا أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. كما أصدرت هيئة الكتاب كتاب (أساطير اليونان والرومان) للدكتور علاء صابر ويشتمل على 24 فصلا يتعرض المؤلف فى الفصول الثلاثة الأولى إلى مجموعة من الأساطير الرومانية كان أهمها الحديث عن مغامرات إينياس وزيارته إلى العالم السفلى وذهابه إلى إيطاليا.

وتحدث عن الأساطير الشعبية التى شاعت عند اليونان والرومان. كما تناول المؤلف المعتقدات التى كانت سائدة في ذلك الوقت والمراسم والألعاب والعادات والتقاليد ويهدف المؤلف – بهذا الكتاب – إلى تعريف القارئ بالموروث الثقافى اليونانى والرومانى من أساطير وحكايات شعبية ودينية.