رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي محتجز في منزله 2017/11/15 - 21:43 رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي محتجز في منزله2017-11-15T21:43:31+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الرئاسة الفرنسية تتوقع مجيئ الحريري إلى فرنسا في الأيام القادمة الرئيس الزامبي يقوم بجولة لمقر الهيئة العربية للتصنيع الداخلية تنظم ندوة معاً لتقدير المرأة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المرأة وزير الداخلية يعقد إجتماعاً مع الكوادر الشابة من الضباط مصر وزامبيا .. جسور تقارب وتعاون وثيق مصر وزامبيا .. علاقات تاريخية ممتدة
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