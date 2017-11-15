هراري - أ ش أ

طالب المتحدث باسم الجيش في زيمبابوي الميجور جنرال سيبوسيسو مويو، اليوم الأربعاء، المواطنين بضرورة التحلي بالهدوء.

وأضاف المتحدث، في تصريحات أوردها راديو (صوت أمريكا): “نتوقع أن تعود الأمور في البلاد إلى طبيعتها فور الأنتهاء من مهمتنا “، محذرا من أن الجيش سوف يرد بالأسلوب المناسب على أي استفزازات، وأن الرئيس روبرت موجابي وقرينته رهن الاحتجاز في أمان .

وتابع قائلا:” إن الأوضاع في زيمبابوي تحولت إلى مستوى آخر، غير أننا نؤد أن نؤكد أن ما يحدث ليس انقلابا عسكريا، وأننا نلاحق فقط المجرمين المحيطين بموجابي الذين ارتكبوا جرائم أدت إلى تعريض المواطنين لمعاناة اقتصادية واجتماعية وتقديمهم إلى العدالة”.