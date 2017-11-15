واشنطن - أ ف ب

تقدم نائب ديمقراطي الأربعاء بلائحة اتهام ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مطالبا بعزله قائلا ان “السلوك غير القانوني” للرئيس بما في ذلك اعاقته للعدالة يشكل ارضية لازاحته.

وقال عضو الكونجرس ستيف كوهين عن ولاية تينيسي للصحافيين بعد الكشف عن خمسة اتهامات ضد ترامب “نحن ندعو المجلس للبدء بجلسات العزل فورا”.

ويدعم هذه اللائحة خمسة نواب، وقال كوهين ان هناك أكثر من عشرة آخرين سيوقعون قريبا.

وبموجب قوانين الكونجرس يتطلب عزل الرئيس موافقة الغالبية في المجلس المكون من 435 عضوا.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب ويشغلون 46 مقعدا أكثر من الديمقراطيين، لذا فان فرصة التصويت او عقد جلسة استماع للرئيس معدومة حتى الآن.