الرئاسة الفرنسية تتوقع مجيئ الحريري إلى فرنسا في الأيام القادمة 2017/11/15 - 21:38 الرئاسة الفرنسية تتوقع مجيئ الحريري إلى فرنسا في الأيام القادمة2017-11-15T21:38:56+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الرئيس الزامبي يقوم بجولة لمقر الهيئة العربية للتصنيع الداخلية تنظم ندوة معاً لتقدير المرأة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المرأة وزير الداخلية يعقد إجتماعاً مع الكوادر الشابة من الضباط مصر وزامبيا .. جسور تقارب وتعاون وثيق مصر وزامبيا .. علاقات تاريخية ممتدة لجنة التعليم بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية
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