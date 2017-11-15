القاهرة - أ ش أ

تعقد منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي) قمة مصر لريادة الأعمال السنوية للعام الثالث على التوالي بالغردقة في الفترة من 16-18 نوفمبر الحالي في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال وتحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأوضح بيتر فان جوي- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن الهدف من هذه القمة يتمثل في استعراض جهود ريادة الأعمال في مصر، وتحديد فرص التطوير والإمكانات المطلوبة لدعم ريادة الأعمال ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، علاوة على تشجيع الابتكار والتطوير عبر القطاعات المختلفة عن طريق ربط الأطراف الفاعلة الرئيسية في تلك المنظومة.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية مثل: ريادة الأعمال في المنطقة العربية، تمويل المشروعات الصغيرة، والمشروعات التعليمية المعنية بريادة الأعمال، والترويج لريادة الأعمال لتمكين المرأة في المجتمعات الريفية، وريادة الأعمال في قطاع التدريب المهني والتدريب، والإبداع، والاتجاهات السائدة والتحديات التي

يواجهها رواد الأعمال.

كما سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية التي تعرف باسم (نواة) للعام الثالث على التوالي، حيث سيتم اختيار أربعة فرق من بين 820 فريق ريادي

للحصول على جائزة أفكار المشروعات الإبداعية.