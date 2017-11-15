وكالات

كرمت مجموعة “ماتيل” الأميركية لاعبة مبارزة الشيش ابتهاج محمد التي أصبحت أول رياضية أميركية محجبة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية 2016.

وتجسد التكريم بتقديم “ماتيل” دمية باربي ترتدي بزة ابتهاج وهي تضع حجابا وهي أول باربي محجبة من صنع “ماتيل”.

وستطرح للبيع على المنصات الإلكترونية اعتبارا من العام 2018 بحسب ما كشفت ناطقة باسم المجموعة. وفقا لفرانس برس.

وكتبت “ماتيل” على صفحتها في “إنستجرام” إلى جانب صورة لابتهاج محمد وهي تحمل اللعبة “يسعدنا أن نكرّم ابتهاج محمد بدمية باربي فريدة من نوعها! فابتهاج تشكل مصدر إلهام للنساء والشابات لدفعهن على توسيع الحدود”.