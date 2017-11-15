القاهرة - أ ش أ

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن قائمة الفريق استعدادا لملاقاة الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري، والمقررة الغد الخميس .

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا، وهم : محمد الشناوي، وأحمد عادل، ومحمد طارق، ومحمد هاني، وسعد سمير، وحسين السيد، وأيمن أشرف، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وهشام محمد، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، وأحمد حمودي، ووليد أزارو، ومؤمن زكريا، وعبدالله السعيد، وعماد متعب، وأحمد ريان، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وميدو جابر.

ويغيب أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مباراة الفريق غدا، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الأمامية ، وكان اللاعب قد شارك مع الأهلي في مباراة تليفونات بني سويف الأخيرة ببطولة كأس مصر وأحرز هدفا.