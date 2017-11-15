القاهرة -أ ش أ

أكد مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبدالبصير أن المتحف سيقوم باحتضان الطفل المصري النابغة فارس يسري المملوك من مواليد مدينة الإسكندرية والبالغ من العمر 12 عاما حيث يجيد قراءة اللغة المصرية القديمة بطلاقة “الهيروغليفية” ويعرف تاريخ وآثار مصر القديمة.

وأوضح عبدالبصير – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ – أن الطفل العبقري فارس يذكرنا بالعبقري الشهير جان فرنسوا شامبليون الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة في سن صغيرة وكان فذا وأسس علم المصريات عام 1882.

وأشار إلى أن متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية سيقوم برعاية هذه الموهبة المصرية المبشرة بوضع برنامج تعليمي له ومخاطبة الجهات المعنية حتى يمكن تقديم أفضل ما لديهم لمساعدة هذه الموهبة كي تحقق المرجو منها في خدمة مصر وآثارها الخالدة.