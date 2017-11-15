نشرة المساء من اخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
وزير الخارجية يقدم للرئيس تقريرا عن نتائج جولته العربية
السيسى يستعرض خطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون دعم الاستقرار فى ليبيا
ضبط استشاريين بمكتب ممدوح حمزة ومسئول بشركة حكومية بتهمة الرشوة
الصحة: خروج 28 مصابا بحادث أتوبيس القليوبية من المستشفي
البورصة تتراجع واسهم الأفراد تتعلق بالأخضر
بالصور.. “مصر للطيران” تتعاقد على شراء 21 طائرة جديدة
هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر تضرب محافظة البدع شمال السعودية
القبض على أحد منفذي الهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة في البحرين
إنبى يفوز على الإتحاد السكندرى 2- صفر في الدوري
الداخلية يفوز على الأسيوطي سبورت بهدفين في الدوري
“الأعلى للإعلام” يتفق مع “الأزهر” و”الإفتاء” على قصر الفتوى على 50 عالما
بالفيديو والصور.. تحويل المخلفات الزراعية لسماد عضوى بأسيوط
سرقة حقيبة تحتوي على أحجار كريمة قيمتها مليون جنيه إسترليني من قطار بلندن
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