كابول - أ ش أ

لقي ما لا يقل عن 54 مسلحا مصرعهم وأصيب 45 آخرون في غارات جوية نفذها الجيش الأفغاني على مواقع لحركة طالبان في مقاطعة (هيرات) بغربي أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، أن الغارات الجوية نفذت خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية بالقرب من منطقة شينداند في مقاطعة هيرات، ولقي 50 مسلحا مصرعهم وأصيب 42 آخرون خلال العمليات.

وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية أن أحد الزعماء المحليين لطالبان ، كان من بين القتلى بينما تم القبض على أحد المسلحين من الموقع، فضلا عن تدمير 5 سيارات إلى جانب مصادرة بعض المتفجرات.

وفي العمليات الأخرى التي جرت فى منطقة (شاجوي) في إقليم زابول وتاجاب بمقاطعة كابيسا، لقي ما لا يقل عن 4 مسلحين مصرعهم وأصيب 3 اخرون.