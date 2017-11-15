القاهرة - أ ش أ

صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية , بأن مصر تتابع بقلق تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في زيمبابوي, وتدعو جميع الأطراف لضبط النفس والتعامل بحكمة مع الوضع الراهن, بما يرعى مصالح ومقدرات الشعب الزيمبابوي الشقيق.

جاء ذلك رداعلى استفسار من المحررين الدبلوماسيين حول موقف مصر من التطورات الجارية في زيمبابوي .

ومن ناحية أخرى, أوضح أبو زيد أن وزارة الخارجية تتواصل على مدار الساعة مع السفارة المصرية في زيمبابوي, وأن الجالية المصرية التي يقدر عددها بحوالي ثمانين شخصا أوضاعها مطمئنة ولم تتعرض لأية مخاطر.