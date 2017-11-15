القاهرة - أ ش أ

يستضيف مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل فعاليات المعرض الدولي للكهرباء والطاقة “إليكتريكس”، أقدم المعارض المتخصصة في هذا المجال وأكثرها تنظيما، إلى جانب معرض “سولار تك” لنظم الطاقة الشمسية، ومعرض الشرق الأوسط لمكافحة الحريق والسلامة والأمن “مفسك”.

جاء الإعلان عن إقامة المعارض الثلاثة المتخصصة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء, بحضور كبار المسئولين في (إيجيتك) الهندسية و(إنفورما) للمعارض وشركة (إيه بي بي مصر) وشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (إلماكو)، حيث ناقشوا أهم القضايا التي تشغل قطاع الطاقة المصري بشكل عام، مع إبراز أهم مساهمات كل شركة من الشركات الأربع في السوق المحلية.

ومن المقرر أن يشهد المعرض هذا العام إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية، وعلى رأسها مبادرة لإطلاق هيئة لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة تضم جميع المصنعين المصريين, ومبادرة أخرى لإنشاء مركز معتمد لمنح التراخيص وشهادات الاعتماد للمنتج المصري لتسويقه على المستوى العالمي.

تقام المعارض الثلاثة تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية الدكتور محمد هشام الشريف، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.