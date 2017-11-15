جدة -أ ش أ

حقق منتخب مصر لكرة اليد (مواليد 2000) فوزه الرابع فى البطولة العربية, التى تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 10 حتى 17 نوفمبر الحالى بعد تغلبه على منتخب السعودية بنتيجة 22/26.

سيطر المنتخب المصرى على المباراة منذ البداية وحتى النهاية, ووصل الفارق فى بعض الفترات إلى سبعة أهداف قبل أن يتمكن المنتخب السعودى من تقليص الفارق.

وبذلك يخوض منتخب مصر المباراة النهائية أمام منتخب تونس يوم /الجمعة/ القادم فى ختام البطولة.

كان المنتخب المصرى قد حقق الفوز على كل من المغرب والعراق وعمان واليوم السعودية بينما تلقى الهزيمة أمام منتخب تونس.

وتقام النسخة التاسعة من البطولة بمشاركة ستة منتخبات هى مصر والسعودية وعمان والعراق وتونس والمغرب.