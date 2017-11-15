اخبار مصر- شيرين حسين

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والكهرباء، والإنتاج الحربى، والمالية، والنقل، وقطاع الأعمال العام، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلي عدد من الجهات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع استعراضاً للموقف المتعلق بعدد من مشروعات الطاقة الجاري استكمالها حالياً، وذلك في ضوء توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030، هذا إلى جانب ما يتعلق بالخطة القومية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة وامداده بالاحتياجات اللازمة من الغاز.

كما تطرق الاجتماع لبحث عدد من المشروعات الإنتاجية في بعض القطاعات، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية، اخذاً في الاعتبار الطلبات المقدمة من بعض الشركات للتوسع في الطاقة الإنتاجية الخاصة بها وما يتطلبه ذلك من توفير احتياجاتها من الطاقة.