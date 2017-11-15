القاهرة - اخبار مصر

نجحت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الأربعاء في ضبط 5 أشخاص لعرضهم رشاوى مالية على موظفين موجهة التحية لكل موظف شريف يرفض استغلال موقعه الوظيفي لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م س ) صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الأنظمة المتكاملة (و.ا) محامي لقيام الأول بوساطة الثاني بعرض مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مقابل موافقة الأخير على صرف مستحقات الشركة لدى شركة المترو والتي توقف صرفها لعدم التزام الشركة بصيانة أجهزة الكشف عن المعادن والمفرقعات بمحطات مترو الأنفاق وفقا للتعاقد المبرم معها وجاري التحقيق مع المتهمين بمعرفة النيابة العامة.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.م.ح.ح) رئيس مجلس أمناء إدارة المعادي التعليمية (ح.م) مدير التعليم الابتدائي (م.ع) أخصائي تطوير تكنولوجي بالإدارة لعرض المتهم الأول رشوة مالية بوساطة الثاني والثالث على مديرة إدارة المعادي التعليمية مقابل اعتمادها مذكرة تفيد فتح فصول إضافية ببعض المدارس بنطاق الإدارة ليتمكن على إثرها من تحويل الطلاب إلى مدارس أخرى بالمخالفة وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.