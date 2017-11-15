الرئيس الزامبي يقوم بجولة لمقر الهيئة العربية للتصنيع 2017/11/15 - 18:04 الرئيس الزامبي يقوم بجولة لمقر الهيئة العربية للتصنيع2017-11-15T18:04:28+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الداخلية تنظم ندوة معاً لتقدير المرأة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المرأة وزير الداخلية يعقد إجتماعاً مع الكوادر الشابة من الضباط مصر وزامبيا .. جسور تقارب وتعاون وثيق مصر وزامبيا .. علاقات تاريخية ممتدة لجنة التعليم بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية خروج كتاب أهرامات الجيزة بعد عمل إستمر لعشرين عاماً
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