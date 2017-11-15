علي فرج يتأهل للدور الثاني لبطولة هونج كونج للاسكواش 2017/11/15 - 18:03 علي فرج يتأهل للدور الثاني لبطولة هونج كونج للاسكواش2017-11-15T18:03:14+00:00 رياضة بدون تعليقات هونج كونج -أ ش أ تأهل اليوم اللاعب المصري علي فرج للدور الثاني في بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش. جاء تأهل على فرج بعد فوزه على الإنجليزى توم ريتشاردس 3-1. اسكواش أقرأ أيضا: رامي عاشور يودع بطولة هونج كونج للإسكواش تأهل “رنيم ونور” لثاني أدوار بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش أبو الغار يصعد للدور الثاني لبطولة هونج كونج للإسكواش الشوربجي بالدور الثاني لـ”هونج كونج” للإسكواش الشوربجي يفوز ببطولة “قطر كلاسيك” للإسكواش نور الشربينى تحافظ على صدارة لاعبات الاسكواش المحترفات
اترك تعليقاً