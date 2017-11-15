هونج كونج -أ ش أ

تأهل اليوم اللاعب المصري علي فرج للدور الثاني في بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

جاء تأهل على فرج بعد فوزه على الإنجليزى توم ريتشاردس 3-1.