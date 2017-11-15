أخبار مصر - د.هند بدارى

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن طرح 150 تروسيكل لأصحاب عربات الكارو بمدينة أسيوط بالتعاون مع جمعية مصر الخير.

تم ذلك مراعاة للبعد الانساني لأصحاب سيارات الكارو في مدينة أسيوط بعد صدور قرار منع دخول عربات الكارو شوارع وميادين مدينة أسيوط وفي إطار خطة المحافظة لضبط سير مركبات الـ”توك توك” والقضاء على المظاهر السلبية لعربات الكارو.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم توقيع بروتوكول مع جمعية مصر الخير لطرح 150 مركبة تروسيكل يتم توزيعها على أصحاب عربات الكارو بمدينة أسيوط والذين تنطبق عليهم شروط بحث الحالة على أن يتم إعفائهم من دفع 25% من قيمة المركبة (الدفعة المقدمة) على أن يتم دفع 75 % باقي القيمة على فترة عامين ونصف بدون أية فوائد على أن تقوم المحافظة بترخيص تلك المركبات لأصحابها وذلك تيسييرًا على أصحاب تلك المركبات ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والمادية.

وأضاف المحافظ إنه تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء أحياء شرق وغرب مدينة أسيوط بحصر أصحاب عربات الكارو بالمدينة وعمل دراسة حالة للحالات المستحقة منهم لتسليمهم مركبات التروسيكل الجديدة لافتًا إلى إنه تم حصر 166 صاحب عربة كارو وجارى عمل دراسة حالة لهم لمعرفة المستحقين منهم على أن يقوم من يقع عليهم الاختيار بتسليم عربات الكارو بدون الدابة إلى رؤساء الاحياء واستلام مركبات التروسيكل الجديدة.

كان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بمنع دخول عربات الكارو ببعض شوارع مدينة أسيوط وفي حالة المخالفة يتم مصادرة العربة واستلامها من مالكها.