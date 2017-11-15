القاهرة- أ ش أ

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادثين الإرهابيين الذين وقعا في العريش بتاريخ /29 /9 2017 وطريق الواحات بالجيزة بتاريخ/20 /10 2017 معاملة الشهداء.

من ناحية أخرى ومن منطلق العمل على نشر الخدمة الصحية المتكاملة والمتوازنة داخل جميع أنحاء الجمهورية, وخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والتي تتطلب وجود مراكز متكاملة ومتخصصة لخدمة المرضى سواء بالنسبة للتشخيص أو العلاج أو المتابعة, فقد وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بدنشال التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية, وذلك بهدف الاستفادة من الكوادر البشرية المدربة في جميع التخصصات الموجودة داخل الهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بمشروع إنشاء مصنع إنتاج الألواح الشمسية من رمال السليكا المصرية بطاقة إنتاجية (1) جيجا وات سنويا, وكذا تشكيل لجنة برئاسة وزارة الإنتاج الحربي وعضوية وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة, والاستثمار والتعاون الدولي, والتجارة والصناعة, لإدارة ملف التفاوض مع الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود مدينة الشروق المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1995 بإضافة مساحات أراضي لاستغلالها كمجتمع عمراني, وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة للمساهمة في خطة التنمية الشاملة.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية وشركتي “افت” و”سمارت” لاستكمال تنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية, فيما وافق مجلس الوزراء أيضا على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة والموزعة لأدوية الأورام بإجمالي مبلغ 2.8 مليار جنيه, وذلك لتوفير النواقص من الأدوية الضرورية واللازمة.