موسكو - أ ش أ

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف مع نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، الوضع السياسي الداخلي في لبنان إضافة إلى التعاون الروسي اللبناني.

ودعا المبعوث الروسي ،اليوم الأربعاء، إلى تسوية الوضع في لبنان مراعاة لمصالح كافة القوى السياسية الأساسية في البلاد ودون أي تدخل خارجي.

وأكد ضرورة تسوية كافة المسائل الحادة المتعلقة بالأجندة الوطنية من قبل اللبنانيين أنفسهم، ودون تدخل خارجي وعبر الحوار ومراعاة لمصالح كافة القوى السياسية الأساسية في هذا البلد المتعدد الأديان.