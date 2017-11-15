القاهرة -أ ش أ

تغلب نادي الداخلية على ضيفه الأسيوطي سبورت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد كلية الشرطة ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول عن طريق أحمد سمير فرج, وضاعف محمد شعبان زيكا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 20.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الداخلية في جدول ترتيب فرق الدوري إلى النقطة 12 في المركز السادس, فيما تجمد رصيد الأسيوطي عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.