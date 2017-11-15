بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي ، اليوم الأربعاء، تحرير 13 قرية وقتل 45 إرهابيا شمال نهر الفرات خلال ثلاثة أيام.

وأوضحت الخلية ، إن القوات العراقية المشتركة قامت بتحرير قرى “جرن الجزيرة والتاجة والجديش والدير والخور والعجامية والبودية والصمة والبيضة” إضافة إلى قرى الجعبرية والحسانية وجبيل والسمسية، الكائنة شمال نهر الفرات خلال ثلاثة أيام.

وأضافت الخلية أن “العمليات الأمنية أسفرت عن تفجير 6 سيارات مفخخة وقتل ثلاثة انتحاريين وتدمير عشر سيارات تحمل أشخاصا و 8 دراجات نارية، فضلا عن إبطال وتفجير أكثر من 100 عبوة ناسفة وقتل أكثر من 45 إرهابيا”، لافتة إلى أن العمليات ما زالت مستمرة بالتقدم باتجاه قضاء راوة.

وكانت قيادة عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات أعلنت، في الـ 11 من نوفمبر الحالي عن بدء القوات الأمنية عملية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة غربي محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم “داعش”.