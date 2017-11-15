القاهرة -أ ش أ

استنكر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقرير منظمة (فريدوم هاوس) الذي صدر أمس الثلاثاء وانتقد وضع الحريات الإعلامية في مصر.

وقال مكرم في رده على التقرير خلال مؤتمر صحفي إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينأى بنفسه عن الدخول في خصومة سياسية مع أي طرف كما أن مصر لا يوجد بها معتقل أو مسجون لأنه صرح بموقفه أو رأيه في وسائل الإعلام.

وأكد على أن حرية الإعلام في مصر ليست حرية جماعة الإخوان الإرهابية التي أسقطها المصريون عن الحكم وخرج ضدها 40 ألف مواطن في مظاهرات لم يشهد مثلها العالم قائلا : إن جماعة الإخوان مارست العنف والإرهاب على مرأى ومسمع الجميع واستهدفت مقدرات المصريين ودور عبادتهم بعد أن نبذ الشعب فكرها ورفض حكمها للبلاد.