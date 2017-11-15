أخبار مصر - د.هند بدارى

نفذت محافظة أسيوط اليوم تجربة عملية لكيفية التخلص الآمن من مخلفات الذرة بمصنع السماد العضوي بمنقباد للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف من خلال تحويل هذه المخلفات إلى أسمدة عضوية.

حضر التجربة المهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط والدكتور محمود محمد احمد أستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط فرع الوادى الجديد وعميد الكلية سابقا والدكتور عاطف حمدان مدير عام السلامة والصحة المهنية بمصنع السماد.

وكان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد أكد على ضرورة ايجاد حلول علمية لمشكلة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من خلال توفير بدائل تعود بالنفع على المزارع وعلى البيئة دون اللجوء إلى حرق هذه المخلفات.

وأشار المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط إلى التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة أسيوط ومصنع السماد بمنقباد لبدء تجربة تحويل المخلفات الزراعية للذرة إلى سماد عضوى بيئى لبدء تعميم هذه التجربة على نطاق المحافظة وتحقيق الإستفادة الكاملة من هذه المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة والمواطنين من أمراض الصدر التي تسببها ظاهرة الحرق المكشوف.

فيما أوضح الدكتور محمود محمد احمد أستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط فرع الوادى الجديد وعميد الكلية سابقا أن فكرة هذه التجربة تقوم على جمع كل مزارع للمخلفات الزراعية لزراعات الذرة وعمل حفرة على مساحة نصف قيراط يتم دفن جميع المخلفات الزراعية بها وكمرها لا هوائيا وإضافة كائنات حية دقيقة “ميكرو أورجانيزم” إليها تقوم بتحليلها وتحويلها إلى سماد عضوى خلال موسم زراعى، وتتم الزراعة فوق مكان الكمر للمخلفات الزراعية دون أى إخلال بعملية الزراعة بالمنطقة المكمور بداخلها المخلفات الزراعية ويتم إستخراج هذه الأسمدة فى نهاية موسم الزراعة بعد مرور 3 أشهر.