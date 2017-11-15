اخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم ، خروج 28 مواطنًا من مصابي حادث إنقلاب أتوبيس محافظة القليوبية، من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى طوخ المركزي استقبلت 30 مصاب إثر الحادث ، تلقوا العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، لافتا إلى خروج 28 ، فيما تم نقل 2 من المصابين الى مستشفى بنها الجامعي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن أحد المصابين يبلغ من العمر 25 عام ويعانى من خلع بالكتف والأخر 23 عام ومحتجز بقسم الأوعية الدموية لإجراء الجراحة اللازمة ، وحالتهما مستقرة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت صباح اليوم عن إصابة 29 مواطنا فى حادث انقلاب اتوبيس بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى مابين طوخ وقها ، محافظة القليوبية.