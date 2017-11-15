فكتوريا-أ ش أ

ودع رامى عاشور منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش, والتي يحمل لقبها من الدور الأول بعدما تعرض لخسارة غير متوقعة من المصنف السادس والعشرين عالميا لاعب هونج كونج ليو أو بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

بدأ رامي عاشور المباراة بقوة وأنهى الشوط الأول لصالحه 11-6 لكن لاعب هونج كونج ليو أو استطاع أن يفوز بالشوطين الثاني والثالث 11-7 و11-7 قبل أن يعود رامي وينقذ نقطة لخسارة المباراة ويفوز بالشوط الرابع 12-10 ليحتكم اللاعبان للشوط الخامس والذي أنهاه ليو أو لصالحه بسهولة 11-4 ليفوز بالمباراة محققا أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.