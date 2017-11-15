روما -أ ش أ

قال أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني إن عدم تأهل منتخب الأتزوري إلى نهائيات كأس العالم في روسيا يمكن أن يكون بمثابة فرصة جيدة لتغيير الكثير من الأشياء في الكرة الإيطالية.

وأضاف المدافع الأيسر والقائد السابق لفريق نادي إيه سي ميلان – في تصريح نقله موقع (فوتبول إيطاليا) اليوم /الأربعاء/ – “بإمكاننا الخروج من هذا الإحباط الهائل والبدء مجددا في جعله فرصة”.

وتابع: “يمكننا إعادة بناء أساسات الكرة حتى نتمكن من مواجهة المستقبل بدون خوف”,مشيرا إلى أنه لا يزال يرى نفس الوجوه في كرة القدم الإيطالية التي كان يراها قبل 15 عاما عندما اعتزل اللعب الدولي.

وحمل مالديني, الذي شارك في 126 مباراة مع الأتزوري قبل الاعتزال الدولي في 2002, الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المسئولية في مقاومة التغيير.