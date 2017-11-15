القاهرة - أ ش أ

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات عن ارتفاع حجم صادراته خلال الفترة “يناير – أكتوبر” من العام الحالي لتبلغ 673 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 3%.

وأوضح حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات اليوم الأربعاء أن 10 دول تستحوذ على 70% من قيمة الصادرات في مقدمتها السوق التركية بما قيمته 230.27 مليون دولار تلاه السوق الإيطالية بما قيمته 132.98 مليون دولار, تلاه السوق السعودية بما قيمته 26.79 مليون دولار، تلاه السوق التونسية بما قيمته 21.85 مليون دولار.

وأوضح عشرة أن صادرات مصر من الغزل والنسيج إلى السوق الألمانية بلغت ما قيمته 16.89 مليون دولار، وإلى السوق البرتغالية ما قيمته 13.19 مليون دولار، وإلى السودان بما قيمته 12.47 مليون دولار.

أما الصادرات إلى فرنسا فبلغت ما قيمته 6.82 مليون دولار، كما سجلت صادرات إلى الولايات المتحدة ما قيمته 5.92 مليون دولار, وفي المرتبة العاشرة السوق الهندية بما قيمته 4.86 مليون دولار.