القاهرة- اخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، و المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش خطط تشغيل الشباب في المحافظات، حيث تم استعراض البيانات الخاصة بمعدلات البطالة والفقر في المحافظات المختلفة، فضلاً عن القطاعات التي تتميز بكثافة العمالة وتلك التي تتيح فرص العمل للمرأة والشباب وتتسم بالاستدامة وتعمل على إنتاج السلع التي تحد من الاستيراد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة تجمعات صناعية في مجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الصناعات المُكملة لها، ويبلغ عدد تلك التجمعات 13 تجمعاً صناعياً تستهدف تشغيل الشباب في 12 محافظة.

وأشار الوزير إلى أن القيمة الإجمالية لتلك التجمعات الصناعية تبلغ نحو 5.4 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى توفير 2 مليار جنيه كقروض لتمويل مشروع تنمية الثروة الحيوانية من خلال إقامة مزارع مُجمعة للماشية، والتي سيتولى تنفيذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس استعرض مع السيد وزير التجارة والصناعة أيضاً مشروع إنشاء مصنع أخشاب مُصنعة في الجابون لسد احتياجات صناعة الأثاث والبناء، حيث تم عرض دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بعرض برنامج للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً في أفقر 10 محافظات بقيمة إجمالية تبلغ نحو المليار جنيه، ويشمل البرنامج إنشاء مشروعات تربية وتسمين، وكذا مشروعات تجارية وخدمية صغيرة، بما يتيح للأسر في المناطق الريفية دخلاً مستديماً وفرص عمل تتطلب مهارات بسيطة. وأضافت السيدة الوزيرة أن برنامج التمكين الاقتصادي يتضمن أيضاً دعم الحرف التراثية واليدوية، مع تطوير أساليب التسويق وفرص التصدير لمنتجات هذه الحرف.