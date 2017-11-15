أخبار مصر - هند بدارى

ينطلق صباح غدٍ الخميس الملتقى الأول لفن النحت علي مستوي الكليات المتخصصة بالجمهورية، والذي يستمر لمدة أسبوعين بمدينة رأس البر.

ومن جانبه أشار د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أنه سوف يتم تجميل المدينة بأعمال فن النحت من الخشب والمعدات والحجر، فضلا عن تشكيل اللجنة العليا للملتقى برئاسة د. طارق أبو المعاطي نائب رئيس جامعة دمياط، وعضوية مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ولفيف من كبار الفنانين في النحت.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع محافظ دمياط ورئيس مدينة رأس البرعلي تجميل المدينة بأعمال فن النحت من الخشب والمعدات والحجر، وقد تم فحص النماذج المقدمة وتقييمها وتحديد الميادين المستهدفة في رأس البر.

ومن المقرر أيضاً أن ينطلق غدًا مهرجان الأسر الطلابية بالجامعات والمعاهد بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، والذي يعد نموذجاً للتعاون والتنسيق المثمر بين وزارتي التعليم العالي والشباب.

كما أنه جار حاليًا افتتاح العديد من مراكز الفنون والتدريب داخل الجامعات بالتعاون والتنسيق بين اللجنة العليا للأنشطة بوزارة التعليم العالي وإدارة الجامعات ووزارة الشباب والرياضة،