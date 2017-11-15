اخبار مصر- شيرين حسين

توجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري, اليوم الأربعاء, إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر23 حول التغيرات المناخية والمنعقد في مدينة بون.

ذكرت الوزارة -في بيان- أن مشاركة الدكتور عبدالعاطي جاءت بناء على دعوة من منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة لحضور جلسة رفيعة المستوى حول تنفيذ مشروعات تقارير المساهمات المحددة وطنيا في إطار اتفاقية باريس والمقرر عقدها يوم 16 نوفمبر 2017 .

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أولويات وخطط الدول لمجابهة آثار التغيرات المناخية الواردة في تقرير المساهمات الوطنية المحددة والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة عقب اتفاق باريس, وخاصة في مجال المياه وتنفيذ هذه المساهمات من الدول الأعضاء في اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة, والدور الذي يمكن أن تضطلع به اللجان الإقليمية.

وتعد هذه المشاركة فرصة جيدة للتواصل مع المنظمات والجهات المانحة لتوضيح التحديات المائية في مصر وأسبابها وجهود الدولة لمجابهة هذه التحديات, والدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لحل مشاكل و قضايا المياه لا سيما في المنطقة العربية, وكذلك التنسيق للحصول على فرص تمويل ومحاولة الاتفاق على التركيز في الفترة القادمة على تدريب العاملين في مجال المناخ على المهارات التفاوضية للحصول على تمويل من صناديق المناخ الدولية.

كما تهدف الزيارة لاستمرار التواصل مع جهات التمويل الدولية وصناديق المناخ لإعداد مقترحات لمشروعات تمول كمنح للدول النامية والأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية ومنها

مصر.