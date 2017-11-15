نشرة الظهيرة من أخبار مصر
القاهرة- أخبار مصر
الحكومة تكلف بمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر
رئيس زامبيا يثمن مبادرة السيسى لدعم الشراكه المصرية – الافريقية
استعدادات عسكرية اسرائيلية بمحيط غزة
الحزب الوطنى الأفريقى يقرر عدم التدخل في أزمة زيمبابوي
الحربية والشرطة يشاركون في منتدى شباب الجامعات
“مصرللطيران” تتعاقد على 45 طائرة جديدة
إلزام مصانع الدواء بمعايير الجودة وتدريب 50 مفتش
النيابة الادارية: الاهمال وراء انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة
انطلاق ورشة التنامي الإعلامي للاتجار في البشر
وزير الخارجية الأمريكى يعارض فرض عقوبات على بورما
بالصور..وصول خبير عالمي لمستشفى أرمنت لعلاج مرضى الأقصر
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