أخبارمصر- غباشى خيرالله

نفذت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملة نظافة واسعة بشارع عز الدين عمر لرفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات المتواجدة.

وصرح المحافظ ان الشارع يعد احد الشوارع الحيوية المتفرعة من شارع الهرم ومحور مرورى هام للمترددين على شارع ترسا بحى العمرانية .

واضاف ان الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشارع عز الدين عمر من شارع ترسا وحتى شارع الهرم .

وأكد الدالى انه تم التشديد على حى العمرانية بتكثيف حملات رفع الاشغالات من الشارع والقضاء على اى اشغال للطريق اولا باول بالاضافه الى الاستمرار فى جهود رفع كفاءة النظافة بكافة شوارع الحى وزيادة الاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السكانيه العالية والمحاور المرورية والميادين الواقعة بنطاق الحى .