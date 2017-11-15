بنها أ ش أ

صرّح اللواء “محمود عشماوي” محافظ القليوبية إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب, مشيرا إلى أن المحافظة توفر القروض الميسرة ذات الفائدة المتناقصة 5% بالتعاون وبالتنسيق مع بنك مصر للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الأربعاء مع المهندس “إبراهيم مليجي” مدير بنك مصر بالقليوبية و”علي جمعة” مدير الصندوق الاجتماعى بالقليوبية وبحضور اللواء “فرحات السبكي” السكرتير العام وعدد كبير من شباب المحافظة الحاصلين على الدورة التدريبية التي نظمتها المحافظة لتدريب الشباب على كيفية تنفيذ مشروع استثماري وذلك بهدف تعريفهم بالإجراءات المتبعة للحصول على قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة. ووجه المحافظ بتوفير مكتب مخصص بديوان عام المحافظة لموظف من البنك وموظف آخر من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلقي الطلبات من الشباب وذلك تسهيلا عليهم.

وفي سياق متصل أكد محافظ القليوبية أنه بحث خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وذلك بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة تعزيز الفرص الاستثمارية لـ 46 فدانا في مدينة بنها و36 فدانا في مدينة الخانكة و3.5 فدان بمدينة بنها من حيث تمويل المرافق، منوها بأنه تم أيضا استعراض كيفية الانتهاء من أعمال الطرح على المستثمرين وذلك من أجل جذب الاستثمار للمحافظة.